Tekirdağ'da lise öğrencilerine yönelik turizm semineri düzenlendi - Haberler

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Tekirdağ'da lise öğrencilerine yönelik turizm semineri düzenlendi

AA - Uğur Arslan - Turizm
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Tekirdağ'da lise öğrencilerine yönelik turizm semineri düzenlendi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerine yönelik turizm semineri verdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerine yönelik turizm semineri verdi.

Hacıoğlu, Kapaklı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Turizm Haftası dolayısıyla verdiği seminerde, Tekirdağ'ın her yıl 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Kentin tarihte "Üç Kemaller" diyarı olarak bilindiğini anlatan Hacıoğlu, "Bu, Tekirdağ'ı en kıymetli yapan sloganlarda birisidir. Tekirdağ, ülkemizde iki denize kıyısı olan 7 şehirden biridir. Marmara ve Karadeniz'e kıyıları ile mavi ve yeşil tonlarının birleştiği görsel güzelliğin doyumsuz seyredilebileceği bir yerdir." dedi.

Hacıoğlu, kentte ay çiçeği, kanola ve lavanta bahçelerinde foto safariler gerçekleştirdiklerini ve bu turizm etkinliklerin ülke çapında ilgi gördüğünü dile getirdi.

Bu etkinliklerin yanı sıra bağ bozumu, kiraz festivali gibi milyonlarca insanı ağırlayan festivaller de düzenlediklerini aktaran Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Pandeminin ardından insanlar artık daha çok eko turizme yönleniyor. İnsanlar doğa ile iç içe olmak istiyor. Bu bağlamda da Tekirdağ her ilçesiyle çok avantajlı bir konumda. Tarlada üretilen ürünün direkt alıcıya ulaştığı ve agro turizm dediğimiz turizm türünde de yine Tekirdağ isminden bahsettiriyor."

AA / Uğur Arslan - Turizm

Anadolu Lisesi, Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ, Turizm, Turizm, Güncel, Haberler

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