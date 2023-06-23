Tekirdağ'da Lavanta Şenliği

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Karahisarlı Mahallesi'nde düzenlenen lavanta şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların konserleri gerçekleştirildi.