Tekirdağ'da Lavanta Şenliği

Tekirdağ'da mor renge bürünen lavanta tarlasında düzenlenen şenlikte, halk oyunları gösterisi, temsili lavanta hasadı, yerel sanatçıların sahne performansı ve fotoğraf yarışması gibi etkinlikler yer aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın lavanta üretimi potansiyelini tanıtmak için bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlada lavanta şenliği düzenlendi.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında halk oyunları ekibinin gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, temsili lavanta hasadı ve fotoğraf çekimi yapıldı, yerel sanatçılar sahne aldı.

Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı, lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Şenliğe katılanlar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla kente gelen jandarma timiyle de fotoğraf çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, şenlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın lavanta denilince ilk akla gelen iller arasında yer almaya başladığını söyledi.

Lavanta etkinliklerinin kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Özellikle bu tarlalar içerisinde 20 tanesi donanımlı ziyarete açık. Bizim amacımız burada var olan lavanta potansiyelini önce İstanbul'a ve ardından Türkiye'ye sonrada tüm dünyaya duyurmak. Bu etkinlik kapsamında da fotoğraf yarışması da düzenleyerek şenliği ulusala taşımak istiyoruz. Herkesin bu eşsiz güzellik içinde keyifli zaman geçirmesini istiyoruz." dedi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik de lavanta tarlalarının fotoğrafçılar için doğal stüdyo haline geldiğini dile getirdi.