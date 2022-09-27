Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Tekirdağ Şarköy'de köylüler kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddia edildi. Peki, TTekirdağ'da köylüler kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptı mı? Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı iddiası doğru mu? İşte detaylar…

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı görüntü ile Tekirdağ Şarköy'de köylüler kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddia edildi. Peki, Tekirdağ'da köylüler kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptı mı? Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde…

TEKİRDAĞ'DA KÖYLÜLER KENDİ ÜZÜMLERİNDEN ŞARAP ÇEŞMESİ YAPTI MI?

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından paylaştığı görsel ile Tekirdağ Şarköy'de yaşayan köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığı iddia edilmişti. Teyit.org'un haberine göre fotoğraf eski tarihli ve İtalya'da çekilmiş. 2008'de Flickr'a yüklenen fotoğraf, suyun şaraba dönüşmesi açıklamasıyla paylaşılmış.