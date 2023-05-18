Tekirdağ'da Konut Satışı Azaldı

Tekirdağ'da konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. 2 bin 218 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,6'sı Tekirdağ'da gerçekleşti. Tekirdağ bu verilere göre en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

Satılan evlerin 694'ü ipotekli

Tekirdağ'da satılan konutların 694'ü ipotekli olarak satıldı. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,3 ile 21. sırada yer aldı. Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,2'lik pay ile Tekirdağ 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu.

Diğer satışlarda bin 524 konut el değiştirdi

Tekirdağ'da diğer satış türlerinde bin 524 konut el değiştirdi. Diğer satış türlerinin Tekirdağ'da toplam konut satışları içindeki payı yüzde 68,7 oldu. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,4'lük pay alarak 11. sırada yer aldı. Tekirdağ'da 2 bin 218 konut satışının 777'si (yüzde 35) ilk satış, bin 441'i ise (yüzde 65) ikinci el satış oldu. - TEKİRDAĞ