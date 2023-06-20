Tekirdağ'da kaldırıma çarpıp devrilen araçta 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücü ve araçtaki L.S'nin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık görevlileri çağrıldı. Yaralılar, tugay komutanlığında görevli askerlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 06 DDA 243 plakalı hafif ticari araç, 41. Tugay Komutanlığı önündeki yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp devrildi.
Sürücü ve araçtaki L.S'nin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık görevlileri çağrıldı.
Yaralılar, tugay komutanlığında görevli askerlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.