Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenlendi

Tekirdağ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir seminer düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık ve bilinçlendirme gayesiyle seminer düzenlendi. Aile Danışmanı, Yazar Dr. Ferhat Aslan'ın katılımı ile Cem Öğretir'in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde konuklara sürpriz hediyeler ve karanfil takdim edildi. Katılımcıların yüzünü güldüren sürpriz sonrasında seminer başladı.

Seminerde konuşan iş adamı Özkan Ulusoy ise, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi. Cem Öğretir'in şiddete dair tanım isteyerek başlattığı seminerde Dr. Ferhat Aslan, hukukta kasıt, tıpta doku zedelenmesi gibi parametrelere bağlı tutulmasının yanı sıra, şiddetin psikolojideki tanımında 'insan duygusuna zarar veren her şey'in şiddet olarak yer aldığını söyledi. Aslan, mimik, beden dili, küsmek, muhatabı yok saymak gibi hallerin şiddet olduğunu ve yanağına tokat atılan bir kadının ya da çocuğun yanağı acıdığı için değil onuru zedelendiği için ağladığını söyledi. Psikolojik şiddete dikkat çeken Aslan, şiddetin bir sorun çözme yöntemi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kadına yönelik şiddeti engellemek için önce erkeğin iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Kadının, kız çocuklarının iyi yetiştirilmesi gerekiyor ki bu anneler geleceğimiz olan çocukları iyi yetiştirebilsinler" dedi. - TEKİRDAĞ