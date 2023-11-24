Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisince düzenlenen 'Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası' konferansında, kadınların toplumun her alanında olması gerektiği vurgulandı.

Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından değerler konferansı düzenlendi

Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisince "Değerler Işığında Güven Toplumunun İnşası" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında olması gerektiğini söyledi.

Kadınların aile ve toplumun temeli olduğunu ifade eden Şahin, "Kadınların eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda varlık göstermesini önemsiyoruz. Kadın ve aile konulu çalışmalara da üniversite olarak ayrı bir önem veriyor, bu konuda anlamlı çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

KADEM Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin de konferansla kadınlara ve güvenli topluma dikkat çekmek istediklerini dile getirdi.

NKÜ Rektör Yardımcısı Celalettin Vatandaş, Tekirdağ Müftü Yardımcısı Melek Karakaş ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Işıl Ilgın Oktay da konferansta sunum yaptı.