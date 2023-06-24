Tekirdağ'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi tanıtıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımını Tekirdağ Lavanta Şenliği'nde yaptı. Uygulama, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirildi.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Ekipler, Tekirdağ Lavanta Şenliği'ne kadınlarla bir araya geldi.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili katılımcılara bilgiler verildi.

Ekipler, kadınlara KADES uygulaması ile ilgili broşür de dağıttı.