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Tekirdağ'da dut ağacı devrildi, 3 otomobil zarar gördü

29 Kasım 2023 11:46 Son Güncelleme: 11:47 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak sonucu park halindeki 3 otomobil, dut ağacının devrilmesi sonucu zarar gördü. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.