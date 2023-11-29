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Tekirdağ'da dut ağacı devrildi, 3 otomobil zarar gördü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak sonucu park halindeki 3 otomobil, dut ağacının devrilmesi sonucu zarar gördü. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 3 otomobil zarar gördü.

Orta Cami Mahallesi'nde dut ağacı, etkili olan sağanağın ardından toprak zeminin gevşemesi nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Olay nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.

Belediye ekipleri, ağaç parçalarını kamyonete yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Otomobil

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