Tekirdağ'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da kaç deprem kaç büyüklüğünde? Son dakika deprem mi oldu?

Geçtiğimiz dakikalarda Tekirdağ çevresinde yaşamakta olan birçok kişi sosyal medya platformları üzerinden Tekirdağ çevresinde deprem hissettiklerini meydana getirdi. Bu nedenle internet üzerinde Tekirdağ'da deprem mi oldu? Sorusunu araştırmaya başladılar. Tekirdağ'da deprem mi oldu? Son dakikalar içerisinde sık sık aratılıyor. Peki, Tekirdağ'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da kaç deprem kaç büyüklüğünde?

Tekirdağ'da deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yayılmakta olan bilgilerin ardından sık sık merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Tekirdağ'da deprem mi oldu? Sorusunu ve Tekirdağ'da kaç deprem kaç büyüklüğünde? Sorusunu sizler için haberimizde yanıtladık. Tekirdağ çevresinde yaşamakta olan vatandaşlar endişe ile Muğla'da deprem mi oldu? Sorusunu araştırıyorlar. Peki, Tekirdağ'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da kaç deprem kaç büyüklüğünde?

TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre bugün saat 09:41 civarında Yeniköy açıkları- Tekirdağ (Marmara Denizi) konumunda deprem olduğu bilgileri sağlandı.

TEKİRDAĞ'DA KAÇ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

5 Ekim sabah saat 09:41 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 3,0 olarak kayda geçti.