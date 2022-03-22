Tekirdağ'da deprem mi oldu? 22 Mart Salı deprem nerede oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi il ve ilçe? Deprem Tekirdağ'da hissedildi mi?

Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Tekirdağ'da deprem mi oldu? 22 Mart Salı 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? (22 MART SALI)

Deprem Bursa'da oldu fakat bazı vatandaşlar depremin Tekirdağ'dan da hissedildiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre 22 Mart Salı 2022 tarihinde saat 17:10 sularında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak belirlenirken depremin civar şehirlerde hissedildiği bildirildi. Deprem'in merkez üssü Bursa olarak tespit edildi. Ek olarak deprem civar şehirlerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamalar şöyle:

#DEPREM: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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