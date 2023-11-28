Tekirdağ'da çalınan otomobil Kırklareli'nde bulundu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan otomobil, Kırklareli'nde şüpheliyle birlikte bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve otomobil sahibine teslim edildi.
Tekirdağ'da otomobil çalan şüpheli Kırklareli'nde gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.O.S'nin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çaldığı otomobille Kırklareli'ne geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptığı çalışmada şüpheliyi kent merkezinde yakaladı, otomobil sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Otomobil