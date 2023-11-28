Tekirdağ'da Çalınan Otomobil Kırklareli'de Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalınan bir otomobil, Kırklareli'de polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı ve araç sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'da çalınan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kırklareli'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil çalındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kentte çalışmalar yaptı. Çalışmalar neticesinde otomobil ile hırsızlık şüphelisi H.O.S. yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, araç sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ