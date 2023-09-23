Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu

Virajı alamayan alkollü sürücü şarampole uçtu... Mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde virajı alamayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şarampole uçtu. Kazanın olduğu virajda sık sık kazaların meydana geldiğini ifade eden mahalle sakinleri yetkililerin çalışma yapmasını istedi.

Kaza, gece saatlerinde Yeniçiftlik yolu üzeri Çeşmeli Mahallesi merkezinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden G.E. idaresindeki otomobil, viraja girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelalarına çarparak şarampole uçtu.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Her mevsim kaza oluyor, önlem alınmalı"

Öte yandan duruma tepki gösteren bir mahalle sakini, "Ben 20 yıldır burada yaşıyorum. Yaz kış bu virajda kaza oluyor. Yani buraya çok sayıda araç düştü. Yazık günah yani yetkililer buraya bir önlem alsın, milli servete yazık! Şu viraja bariyer konulabilir" dedi.

Öte yandan alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.