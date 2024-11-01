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Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı?

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Türkiye, cinsel istismar nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebeğe ağlarken bir istismar haberi daha geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Peki, Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık bir bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anne ve baba tutuklandı. Korkunç olay annenin, yanında yaşadığı kişinin istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine gündeme geldi. Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı?

TEKİRDAĞ'DA 9 AYLIK ERKEK BEBEĞE CİNSEL İSTİSMAR OLAYI NE?

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI, BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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