Tekirdağ'da 3 Bin 660 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, N.M. ve A.P'nin evinde 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir evde 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını kapsamında Çorlu ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerden N.M. ve A.P'nin evinde yapılan aramda 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emlak