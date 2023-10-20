Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, N.M. ve A.P'nin evinde 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 3 Bin 660 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını kapsamında Çorlu ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerden N.M. ve A.P'nin evinde yapılan aramda 3 bin 660 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.