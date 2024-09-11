Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?

Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri, olayla ilgili olarak tutuklandı. Tekirdağ Valiliği, olayda 'cinsel istismar' şüphesiyle ilgili olarak gözaltı sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Soruşturma devam ediyor ve ilgili yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara hız verildi. Olayın ne zaman ve nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Malkara'da yaşayan anne Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla'yı 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla'nın annesi, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla, daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

ANNE TUTUKLANDI MI?

Aile, geçen pazar akşamı Sıla'yı yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla'yı muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.