Tekirdağ'da 10 Otobüs ve Dolmuş Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 10 otobüs ve dolmuş sürücüsüne 5 bin 905 lira cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 10 otobüs ve dolmuş sürücüsüne 5 bin 905 lira cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çerkezköy Kızılpınar Mahallesinde sefer yapan halk otobüsü ve dolmuşlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde Trafik Kanununa uymayıp kural ihlali yapan toplam 10 sürücüye 5 bin 905 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ