Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ Çorlu ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 BSC 611 otomobil, Seymen Mahallesi'nde N.O. yönetimindeki 34 CAV 912 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil