Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Gübre Öbeğine Çarptı

Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan otomobil, gübre öbeğine çarparak hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü emniyet kemeri takması sayesinde araçtan yara almadan çıktı.

Kaza, Çorlu - Tekirdağ merkez Süleymapaşa yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Yenice'den Çorlu istikametine seyreden Ceyhun K. idaresindeki otomobil, virajı girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Gübre öbeğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ceyhun K. araçtan yara almadan çıktı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sürücü, durumunun iyi olduğunu bildirmesi üzerine ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ