Tekirdağ Çorlu'da İneğe Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, İnek de Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, bir otomobil ineğe çarparak hurdaya döndü ve inek de yaralandı. Çoban olay yerinden kaçarken, belediye ise duruma kayıtsız kaldı ve yaralı inek sahipsiz kaldı.

Tekirdağ Çorlu'da ineğe çarpan otomobil hurdaya dönerken, tarlaya fırlayan inek de yaralandı. Çoban olay yerinden kaçarken, telefonla aranan belediye de duruma kayıtsız kalınca yaralı inek sahipsiz kaldı.

Kaza, gece saatlerinde Havuzlar - Türkgücü yolu üzerinde meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden Yasin A. idaresindeki otomobil, yoldan geçen ineğe çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobili ise hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan inek de yaralandı.

Hayvanları otlatmaya çıkaran çoban da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayla ilgili konuşan otomobil şoförü Yasin A., "Ben normal yolumda giderken, inek bir anda önüme çıktı. Frene bastım ama kaza yine de kaçınılmaz oldu. Çoban yanıma geldi ama sonra bir arabaya binip kaçmış" diye konuştu.

Çobanının olay yerini terk etmesiyle belediyenin de aranmasına rağmen duruma kayıtsız kalması üzerine yaralı hayvan sahipsiz kaldı. - TEKİRDAĞ