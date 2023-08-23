Tekirdağ Çorlu'da 4 Yol Ayrımında Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, 4 yol ayrımında çarpışan iki otomobilin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.