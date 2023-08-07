Tekirdağ Çerkezköy yangın mı çıktı, hangi fabrika? (7 AĞUSTOS SON DAKİKA) Çerkezköy fabrika yangınında hasar ve yaralı var mı, yangın neden çıktı?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika yangınının ardından vatandaşlar detayları merak etti. Peki, Tekirdağ Çerkezköy yangın mı çıktı, hangi fabrika? Çerkezköy fabrika yangınında hasar var mı, yaralı var mı? Hangi fabrikada yangın çıktı? 7 Ağustos 2023 bugün nerelerde yangın oldu? İşte detaylar...

Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü. Tekirdağ Çerkezköy yangın mı çıktı, hangi fabrika? Çerkezköy fabrika yangınında hasar var mı, yaralı var mı? 7 AĞUSTOS SON DAKİKA fabrika yangınları nerede çıktı? Çerkezköy fabrika yangını neden çıktı, kim çıkardı? 2023 son dakika yangın haberleri ve detaylar sizlerle...

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY'DE YANGIN MI ÇIKTI? (7 AĞUSTOS 2023)

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı ve patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı tedbirler arttırıldı.

ÇERKEZKÖY FABRİKA YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇERKEZKÖY FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.