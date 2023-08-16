Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nı Hizmete Açtı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde yapımına başlanan Tepe Emlak Konutları Kavşağı tamamlanarak düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Tepe Emlak Konutları Kavşağı, İstanbul-Çerkezköy-Kapaklı- Saray Devlet Yolu'nu Çerkezköy ilçe merkezine bağlayacak.

11 ilçe genelinde hayata geçirdiği projelerle daha konforlu ulaşımın önünü açan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Tepe Emlak Konutları Kavşağı ile bölge trafiğini önemlini ölçüde rahatlatacak. Açılış töreninde konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"11 ilçemizde hizmet ve yatırımlarımızın meyvelerini aldığımız yoğun bir dönemi yaşıyoruz. Büyüyen ve gelişen ilçemiz Çerkezköy hak ettiği hizmetleri alıyor. Kentsel büyüme sonucunda meydana gelen trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda en önemli projelerimizden olan Çerkezköy Bağlık Viyadüğü'müzü geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. Bugün ise Tepe Emlak Konutları Kavşağı'mızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda trafik yoğunluğunun giderek arttığı bu bölgede kapsamlı teknik inceleme sonucunda kavşak düzenlemesi projemizi hazırladık ve uygulamaya geçirdik. Yapmış olduğumuz çalışma bölgedeki trafik yoğunluğunu azalttığı gibi trafik akışını hem sürücüler hem de yayalar açısından daha güvenli ve konforlu hale getirmiştir. Tepe Emlak Konutları Kavşağı projemiz Çerkezköy'ümüze hayırlı olsun. Yakın bir zamanda Çerkezköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzun da açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak siz değerli vatandaşlarımıza sürekli artan bir ivmeyle hizmet vermeye devam edeceğiz."

Törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil Tepe Emlak Konutları Kavşağı ile ilgili teknik bilgi verdi. Açılış töreninde Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da konuşma yaptı. Akay konuşmasında, Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nın ilçe trafiğini özellikle de Narin ve Altıyol Kavşağını önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi. Törende Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun de konuşma yaparak Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nın kazandırılmasında başta Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.