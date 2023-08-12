Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nı Açıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy ilçesinde yapımına başladığı Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nın açılışına sona gelindiğini duyurdu. Kavşak, Cumhuriyet Mahallesi ile İstasyon Mahallesi'nin büyük bir kısmına hizmet edecek ve 15 Ağustos 2023 Salı günü açılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusuna ağırlık vererek trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy ilçesinde yapımına başlanan Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nda sona gelindi. Cumhuriyet Mahallesi ile İstasyon Mahallesi'nin büyük bir kısmına hizmet edecek olan Tepe Emlak Konutları Kavşağı 15 Ağustos 2023 Salı günü açılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı kentte, ihtiyaç haline gelen ulaşım konusuna ağırlık vererek hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. 11 ilçe genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların daha konforlu ulaşımın önünü açan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hizmete açacağı Tepe Emlak Konutları Kavşağı ile trafiği önemli ölçüde rahatlatacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"11 ilçe kapsamında ihtiyaçları karşılayabilmek adına projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Çerkezköy ilçemizdeki Tepe Emlak Konutları Kavşağı vatandaşlarımızın hizmetine açacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yollar şehirciliğin ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biridir. Vatandaşlarımızın sorunsuz ve konforlu seyahat edebilmeleri için çalışmalarımıza kent genelinde devam ediyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçe genelinde yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Hizmete açacağımız Tepe Emlak Konutları Kavşağı ile bölge trafiğinde önemli ölçüde rahatlama olacak. Hizmete açacağımız Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nın Çerkezköylü vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Tekirdağ'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."