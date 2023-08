Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy'de Mavi Bayrak denetimlerinden tam not aldı

Mavi bayraklı plaj sayısını her geçen yıl arttıran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile birlikte verilen 3 yıllık aranın ardından ilk kez Şarköy'de gerçekleştirilen uluslararası denetimlerden tam not alarak, hem uluslararası alanda hem de ülke çapında büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE-Foundation For Environmental Education) tarafından Türkiye'yi temsilen Şarköy'de gerçekleştirilen uluslararası kapsamlı Mavi Bayraklı Plaj denetimlerinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 6 adet plajı da tam not aldı.

Uluslararası denetime, Danimarka'dan FEE Uluslararası Koordinatörü Alessandro Venti, Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Ulusal Koordinatör Yardımcısı Gül İrem Şahin ve TÜRÇEV Programlar Denetim Sorumlusu Mert Can Kaya katıldı.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİĞİMİZ ULUSLARARASI DENETİMLERDEN TAM NOT ALARAK ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mavi Bayraklı sahillerimiz ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sıradayız. Mavi Bayrak sadece denizin temizliğini temsil etmiyor. Deniz suyu kalitesi, çevre güvenliği, çevre eğitimi gibi farklı kriterler var. Mavi Bayrak almak çok zor ama kaybetmek çok kolaydır. Biz, kazandığımız bayrakları kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ, tüm ilçeleri ile birçok güzelliğe sahip bir şehir. Hedefimiz, tüm sahil şeridinde Mavi Bayrakları dalgalandırmaktır. Büyükşehir Belediyemizin 5 temel vizyonundan biri olan turizm alanında yatırımlar yapmaya ve Tekirdağ'ı ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde pandemi sonrası ilk uluslararası denetim Şarköy'de gerçekleştirildi. Bu anlamda ülkemizi temsil ettiğimiz bir denetimden tam not alarak alnımızın akıyla çıktık. Şarköy'ün tam not alması halihazırda Türkiye'de bulunan toplam 551 mavi bayraklı plajın da tam not alması anlamına geliyor. Engelli vatandaşlarımız, Şarköy'de bulunan mavi bayraklı plajlarımızdan rahatça yararlanabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşümü hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Geldiğimiz durum itibariyle bugünümüz dünümüzden daha güzel; yarınlarımız ise bugünümüzden daha güzel olacak. Buna yürekten inanıyorum. Sevdamız Tekirdağ diyerek çıktığımız hizmet yolunda halkımıza en iyi hizmetleri vermeye ve halkımızın yaşam standardını yükselten yeniliklere öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 6 Mavi Bayraklı sahilimizin uluslararası boyutta gerçekleştirilen denetimden tam not almasında emeği geçen personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm bu hizmetlerimizin güzel Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Denetimlerde ayrıca, aldıkları eğitimleri başarı ile tamamlayan ve mavi bayraklı plajlarda görev yapan personele sertifikaları takdim edildi.