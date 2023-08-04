Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mürefte Turizm Tesisi'nin Temelini Attı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, inşa edilecek Mürefte Turizm Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Mürefte Mahallesi'nde düzenlenen törende tesis ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da tesisin Şarköy ilçesinin turizm potansiyeline güç katacağını belirtti.

Eşsiz doğal güzelliklere ve kültür varlıklarına sahip Şarköy'ün turizm alanında büyük bir potansiyele sahip, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda olduğunu vurgulayan Albayrak, "Şarköy turizmini daha da geliştirmek için Mürefte Turizm Tesisi projemizi hazırladık. Mürefte Mahallesi'nde önemli bir açığı kapatacak olan tesisin temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm vizyonumuz kapsamında güzel Tekirdağ'ımızı, Türkiye turizminde yükselen bir yıldız haline getirme hedefiyle projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.