Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Kadir Albayrak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Tekirdağ Büyükşehir BelediyeBaşkanı Kadir Albayrak gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Tekirdağ Büyükşehir Belediye kimdir? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak hangi partili?

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAK KİMDİR

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğan Albayrak; ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı.

1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir.

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