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Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

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2019 Tekirdağ yerel seçimleri de Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da gerçekleştirildi. Peki, Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Sorusu, merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Seçim sonuçları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve 11 ilçenin belediye başkanı belirlendi. Peki, Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 Tekirdağ yerel seçimlerinde Tekirdağ Belediye Başkanlığı için yapılan oylama sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kadir Albayrak, toplamda %51,18 oy oranıyla birinci gelerek Tekirdağ Belediye Başkanı oldu. Seçimde AK Parti'nin adayı Mestan Özcan ise %43,85 oy alabildi. Bu sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi veriler olarak açıklanmıştır.

Kadir Albayrak'ın seçilmesiyle birlikte Tekirdağ Belediye Başkanlığı görevine getirilen isim olmuştur. Seçim sürecinde diğer adaylar arasında yer alan Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Şadi Özdemir, Demokratik Sol Parti'nin adayı Mehmet Yaman, ve Saadet Partisi'nin adayı Fethi Pehlivan ise belirli oy oranları elde etmiş, ancak genel olarak Kadir Albayrak'ın öne çıktığı görülmüştür.

Emir Ceran
Emir Ceran
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Kadir Albayrak Fethi Pehlivan Şadi Özdemir Mehmet Yaman AK Parti Tekirdağ Dsp Gündem Politika Haberler

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