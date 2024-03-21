TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Tekirdağ Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: CÜNEYT YÜKSEL
- İYİ PARTİ: MEHMET İLKER ATASEVER
- MEMLEKET PARTİSİ: BARIŞ TUNCA
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: İLHAN GÜZELGÜN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: FİLTEKİN ŞEN
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: SADİ ÖZDEMİR
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: EMİR AHMET ARDA
- ZAFER PARTİSİ: FATİH ALTINTAŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: CEM SOLMAZ
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: İLYAS SABANCI
- GELECEK PARTİSİ: AHMET AKÇAY
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CANDAN YÜCEER
- EMEK PARTİSİ: TUNCAY SAĞIROĞLU
- HÜR DAVA PARTİSİ: CEMAL ÇINAR
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: VEYSİ TETİK
- DEMOKRAT PARTİ: ZAFER İNANDILAR
- MİLLET PARTİSİ: SEYFETTİN ÖZYURT
- ADALET PARTİSİ: İSA IŞIK
- VATAN PARTİSİ: ERTUĞRUL ORTA
- BAĞIMSIZ: ŞİMŞEK NİŞANCİ
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ