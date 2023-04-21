Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Bayram namazı saati! Tekirdağ Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?
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Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde nama kılmak isten Müslümanlar tarafından Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Bayram namazı saati! Tekirdağ Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?
Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Sorusu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hangi ilde bayram namazı saat kaçta okunuyor açıklandı. Peki, Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Bayram namazı saati! Tekirdağ Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?
TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramının ilk günü sabah saatlerinde kılınmakta olan Bayram namazı, bu yıl 21 Nisan sabahına tekabül etmektedir. Tekirdağ'da bayram namazı ezanı saat 06.55'da okunmaktadır. 21 Nisan günü sabah saat 06:49'da İstanbul'da, 06:34 Ankara'da, 06:59'da İzmir'de bayram namazı kılınacaktır.
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İstanbul: 06:49
Ankara: 06:34
İzmir: 06:59
Bursa: 06:49
Adana: 06:27
Çanakkale: 07:00