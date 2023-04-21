Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Bayram namazı saati! Tekirdağ Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde nama kılmak isten Müslümanlar tarafından Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ Bayram namazı saati! Tekirdağ Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?