Tekirdağ akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Tekirdağ imsakiye! Tekirdağ iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Tekirdağ iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Yalova akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Yalova imsakiye! Yalova iftara ne kadar kaldı?

23 Mart Tekirdağ imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Tekirdağ iftara ne kadar kaldı?Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağ'da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Tekirdağ için imsak vakti 05:37, iftar saati ise saat 19:31olarak açıklanmıştır.

23 MART TEKİRDAĞ İMSAK VAKTİ!