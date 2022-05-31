Tekir - Kaybım Var şarkı sözleri! Tekir - Kaybım Var dinle! Kaybım Var sözleri! - Haberler

Tekir Kaybım Var şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Kaybım Var şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Kaybım Var mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Tekir Kaybım Var şarkısı sözleri...

TEKİR KAYBIM VAR SÖZLERİ

Kaybım var !

Giden herkese saygımdan susup,

Efkara daldım bak !

Yine dertlerim omzumda…

***

Aksın kan !

Tüm şerlere hayrım var !

Ben bana yetiyorum aslında da,

Kendine yetemeyen arsızlar; utansınlar !

***

İzindeyim ciğerimi yakanın, beni derde salanın…

Biri ona gidip beni anlatsın, biri bana olanı…

Kervanımız badireler atlatmış; yolun ucu kapalı !

Mürettebat sıyrıklarla kurtulmuş, kaptan ağır yaralı !

***

Yoklukların yarası var bi'yerlerde derin,

Bi'yerlerde öksüz kaldım bi'yerlerde yetim !

Ben sevdanın zenginiyim; diğerleri sefil,

Bulamazsın onlar gibi bi'yerlerde beni !

***

Bi'yerlerde yarım kaldım; devamımı getir !

İlacım yok, bi'önceki devalarım kefil !

Bi' acım ve bi' de kendim buralarda tekiz,

Yüzün mü yok ? Bi' Allah'ın selamını getir !

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