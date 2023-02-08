Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tekin Küçükali hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tekin Küçükali'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tekin Küçükali kimdir? Tekin Küçükali kaç yaşında, nereli? Tekin Küçükali hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tekin Küçükali hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tekin Küçükali'nin hayatını araştırıyor. Peki, Tekin Küçükali kimdir? Tekin Küçükali kaç yaşında, nereli? Tekin Küçükali hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TEKİN KÜÇÜKALİ KİMDİR?

Türk Kızılay'ının en parlak dönemine imza atan Tekin KÜÇÜKALİ 1945 yılında dünyaya geldi. Çocukluğunda ve gençlik yıllarında çalışmak zorunda kalan KÜÇÜKALİ, bu süreçte ticaret dünyasının yanı sıra Siyasal ve Sosyal hayatla da tanıştı.

Risk almaktan vazgeçmeyen yapısı ve girişimci ruhu sayesinde bugüne denk pek çok başarılı projede hem yaratıcı hem de uygulayıcı olarak yer aldı.

Çok genç yaşta kendi işini kurup ihracat çalışmaları yaptı. Böylece iş adamı kimliği ile ben de varım dedi.

Türkiye'nin en çalkantılı döneminde siyasetle meşgul olan KÜÇÜKALİ, 12 Eylül Darbesinin ardından pek çok kişi gibi cezaevine girdi. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra çalışma hayatına geri döndü.

Töre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı , Herko Yün İplik Fabrikası Genel Müdürlüğü , Sel Dış Ticaret 'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü , Maltepe Yün İplik Fabrikası Genel Müdürlüğü , Kar Şirketler Topluluğunda Genel Müdür Yardımcılığı , Genel Müdürlük ve Murahhas Üyelikler gibi bir çok görevde bulundu.

Birleştirici ve toparlayıcı kişiliği dolasıyla çok sayıda Vakıf ve Derneklerin kuruluşunda, yönetiminde ve başkanlıklarında görevler aldı.

Genellikle spora, özelinde de futbola olan tutkusu nedeniyle bu alanlarda bir çok projeye öncülük etti. Trabzonspor'da Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptığı yıllarda devrim niteliğinde projeler üretti ve hayata geçirdi.

Yardımlaşma ve yardım kuruluşlarına büyük önem veren KÜÇÜKALİ, 2003 yılında Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılından 2011 yılına kadar Türk Kızılayı Genel Başkanlığını yaptı. Tekin KÜÇÜKALİ'nin Genel başkanlığı döneminde Türk Kızılay'ı en fazla proje üreten ve hayata geçiren kuruluş olmuştur.

Türk Kızılay'ında yaptığı çalışmalarla Kızılay'ın tüm dünyada kurulu bulunan 186 ülke Kızılay ve Kızılhaçları arasında ilk 5'e girmesini sağladı.

KÜÇÜKALİ,2012 yılında bir grup arkadaşıyla VAKIFAY'ı kurdu. Halen genel başkanlığını yaptığı VAKIFAY önemli çalışmalarla kamuoyunun beğenisini kazandı.

KÜÇÜKALİ, halen Bostan Tarım ve Vanet Yönetim Kurulu Başkanlığı, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.