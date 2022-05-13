Tekin Akmansoy kimdir? Tekin Akmansoy ne zaman hayatını kaybetti?

Tekin Akmansoy kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak İki Aile dizisinde Tahir Pamukçuoğlu karekterini canlandıran Tekin Akmansoy kaç yaşında, nereli? Tekin Akmansoy ne zaman hayatını kaybetti?

TEKİN AKMANSOY KİMDİR?

Tekin Akmansoy, 20 Ocak 1924 tarihinde Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 12 Şubat 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema sanatçısı.

1974 yılında başlayan Kaynanalar dizisinde Kayserili uyanık işadamı Nuri Kantar tiplemesi ile ön plana çıkmaştır.

Bu karakteri, yıllarca süren dizinin yanı sıra Kaynanalar ve Nöri Kantar Ailesi adlı sinema filmlerinde de canlandırmıştır.

1990'lı yıllarda kızı Arzu Akmansoy'un yönetmenliğini yaptığı Kaynanalar'ın yeni bölümlerinin yanı sıra Sonradan Görmeler gibi dizilerle uzun süre sonra televizyona geri döndü.

1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Son olarak İki Aile dizisinde Tahir Pamukçuoğlu karekterini canlandırmıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Yaz (oyun) : Romain Weingarten - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968

IV. Hanry : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

Ayak Bağı : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Gök Taşı : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Bal Sineği : Aydın Arıt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Çocuğum : Margaret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965

Hülleci : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Yabanlar : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Merdiven (oyun) : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Cengizhan'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961 - 1970

Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Kırık Oyuncaklar : Lillian Hellman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Kral Oidipus : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Dört Albayın Aşkı : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Duvarların Ötesi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Dışardakiler : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Fareler ve İnsanlar : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Yaz Bekarı : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Oğuz Ata : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Harput'da Bir Amerika'lı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Genc Osman (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Yaslı Aile : Branislav Nušic - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Othello : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Tanrı Dağı Ziyareti : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Çayhane : John Patrick - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954

Güzel Helena : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

Avanak (oyun) : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953

Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Vatan İsterse : Karal Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Tersyüz : Galip Gürhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Perili Değirmen : Ziya Demirel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952

Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Kadının Fendi : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Alınyazısı : Nahid Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Cyrano de Bergerac (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951

Perr Gynt : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Scapin'in Dolapları : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949

Küçük Şehir : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949 - 1971

Para (oyun) : Naecip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1941

Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1939

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