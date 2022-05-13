Tekin Akmansoy kimdir? Tekin Akmansoy ne zaman hayatını kaybetti?
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Uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda görev alan Tekin Akmansoy, meddah geleneğinin sürdürücülerinden biri olmuştur. Tekin Akmansoy kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Tekin Akmansoy kaç yaşında, nereli? Tekin Akmansoy ne zaman hayatını kaybetti?
Tekin Akmansoy kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak İki Aile dizisinde Tahir Pamukçuoğlu karekterini canlandıran Tekin Akmansoy kaç yaşında, nereli? Tekin Akmansoy ne zaman hayatını kaybetti?
TEKİN AKMANSOY KİMDİR?
Tekin Akmansoy, 20 Ocak 1924 tarihinde Sarayköy, Denizli'de dünyaya geldi. 12 Şubat 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema sanatçısı.
1974 yılında başlayan Kaynanalar dizisinde Kayserili uyanık işadamı Nuri Kantar tiplemesi ile ön plana çıkmaştır.
Bu karakteri, yıllarca süren dizinin yanı sıra Kaynanalar ve Nöri Kantar Ailesi adlı sinema filmlerinde de canlandırmıştır.
1990'lı yıllarda kızı Arzu Akmansoy'un yönetmenliğini yaptığı Kaynanalar'ın yeni bölümlerinin yanı sıra Sonradan Görmeler gibi dizilerle uzun süre sonra televizyona geri döndü.
1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Son olarak İki Aile dizisinde Tahir Pamukçuoğlu karekterini canlandırmıştır.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
- IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
- Yaz (oyun) : Romain Weingarten - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968
- IV. Hanry : Luigi Pirendello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
- Ayak Bağı : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
- My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
- Gök Taşı : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
- Bal Sineği : Aydın Arıt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
- Çocuğum : Margaret Mayo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1965
- Hülleci : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
- Yabanlar : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
- Merdiven (oyun) : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
- Cengizhan'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961 - 1970
- Köroğlu (oyun) : Ahmet Kutis Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
- Kırık Oyuncaklar : Lillian Hellman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
- Kral Oidipus : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
- Dört Albayın Aşkı : Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
- Duvarların Ötesi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
- Dışardakiler : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
- Fareler ve İnsanlar : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
- Yaz Bekarı : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
- Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
- Oğuz Ata : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
- Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
- Harput'da Bir Amerika'lı : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
- Genc Osman (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
- Yaslı Aile : Branislav Nušic - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
- Othello : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
- Tanrı Dağı Ziyareti : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
- Çayhane : John Patrick - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
- Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
- Güzel Helena : Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
- Avanak (oyun) : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
- Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Vatan İsterse : Karal Çapek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Tersyüz : Galip Gürhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Perili Değirmen : Ziya Demirel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
- Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Kadının Fendi : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Köşebaşı : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Alınyazısı : Nahid Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Cyrano de Bergerac (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
- Perr Gynt : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
- Scapin'in Dolapları : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
- Küçük Şehir : Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949 - 1971
- Para (oyun) : Naecip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1941
- Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1939