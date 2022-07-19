Teke Tek saat kaçta, neden başlamadı, yok mu, neden yok? 19 Temmuz Habertürk Teke Tek bitti mi, saat kaçta başlayacak? Niye hala başlamadı?

Teke Tek neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. 1995-2000 yılları arasında Medyapım bünyesinde hazırlanmıştır. Program Habertürk'e geçtikten sonra Fatih Altaylı, Murat Bardakçı ile beraber, Teke Tek'le aynı formatta yayınlanan "Teke Tek Özel" adlı bir programı da yayın hayatına soktu. Teke Tek saat kaçta, neden başlamadı, yok mu, neden yok? 19 Temmuz Habertürk Teke Tek saat kaçta başlayacak? Niye hala başlamadı? Teke Tek bitti mi?

TEKE TEK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Teke Tek bugün 19 Temmuz Salı saat 21:00'da Habertürk TV'de başlayacak.

TEKE TEK NEDEN BAŞLAMADI, SAAT KAÇTA?

Teke Tek normalde bugün saat 21:00'da başlayacaktı. Fakat saat 21:00 oldu ve halen program başlamadı. Şuanda Habertürk'te canlı yayında Erdoğan-Putin zirvesi var. Zirve sonrasında Teke Tek'in başlaması bekleniyor.

Teke Tek Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayacak.

HABERTÜRK TEKE TEK CANLI YAYIN İZLE

Teke Tek programını Habertürk TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

HABERTÜRK TV TEKE TEK ÖZEL CANLI İZLE!

19 TEMMUZ TEKE TEK ÖZEL BİTTİ Mİ?

Teke Tek bitmedi tüm hızıyla devam ediyor. Sadece kısa bir ara verdi. Şuanda Habertürk'te üçlü zirve toplantı yayınlanıyor. Toplantı bitiminde Teke Tek canlı yayını devam edecek.

19 TEMMUZ 2022 TEKE TEK KONUKLARI KİMLERDİR?

Teke Tek Özel programının bu haftaki konuğu Cübbeli Ahmet Hoca'dır. Programda Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca ve Murat Bardakçı yer alacak.