Teke Tek konukları kimler? 28 Şubat 2023 Fatih Altaylı ile Teke Tek bu haftanın konukları kimlerdir?

Habertürk'ün sevilen programları arasında gelen Teke Tek'e bu hafta kim konuk olacak merak edildi. Peki, Teke Tek konukları kimlerdir? 28 Şubat 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? İşte detaylar...

Bu hafta Teke Tek konukları kimlerdir merak ediliyor. 28 Şubat 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? Teke Tek bu haftanın konuk isimleri kimler? İşte ayrıntılar...

TEKE TEK NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Teke Tek programı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Habertürk'te ekranlara geliyor.

TEKE TEK BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER?

Teke Tek'in bu haftaki konukları Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Sibel Salman, Selçuk Pehlivanoğlu ve Prof. Dr. Ege Yazgan olacaktır.