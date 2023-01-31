Teke Tek konuğu kimdir? 31 Ocak 2023 Fatih Altaylı ile Teke Tek bu haftanın konukları kimlerdir?

Habertürk'ün sevilen programları arasında gelen Teke Tek'e bu hafta kim konuk olacak merak edildi. Peki, Teke Tek konukları kimlerdir? 31 Ocak 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? İşte detaylar...

Bu hafta Teke Tek konukları kimlerdir merak ediliyor. 31 Ocak 2023 Teke Tek bu haftanın konuğu kimdir? Teke Tek bu haftanın konuk isimleri kimler? İşte ayrıntılar...

TEKE TEK NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Teke Tek programı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Habertürk'te ekranlara geliyor.

TEKE TEK BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER?

Teke Tek'in bu haftaki konukları CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun ve Prof. Dr. Serap Yazıcı'dır. Serap Yazıcı, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısıdır.