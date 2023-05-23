Habertürk'ün en beğenilen programları arasında yer alan Teke Tek'in epey bir süredir yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun ardından vatandaşlar programın bitip bitmediğini merak etti. Peki, Teke Tek bitti mi, yeni bölümleri var mı, yok mu, neden yok? Fatih Altaylı Teke Tek programı yeni bölümleri olmayacak mı, bugün ve bu hafta yok mu? İşte detaylar...

Teke Tek, gazeteci Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon programı. Teke Tek ve Teke Tek Bilim programı devam edecek mi, final mi yaptı merak ediliyor. Peki, Teke Tek bitti mi, yeni bölümleri var mı, yok mu, neden yok? Fatih Altaylı Teke Tek programı yeni bölümleri olmayacak mı, bugün ve bu hafta yok mu? Ayrıntılar sizlerle...

TEKE TEK PROGRAMI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde Habertürk'ten ayrıldığını açıklamıştı. Bunun ardından vatandaşlar Teke Tek programları bitti mi merak etmişti. Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığı için Teke Tek programları şimdilik bitmiş gibi görünüyor. Fakat Teke Tek programı formatı daha öncelerden farklı kanallarda yayınlanıyordu. Fatih Altaylı başka bir kanala geçerse Teke Tek formatını orada devam ettirebilir mi bilinmiyor, henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FATİH ALTAYLI HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Habertürk gazetesi yazarı ve Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı. Altaylı aldığı kararı bugünkü köşe yazısında duyurdu.

Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Altaylı, gazetedeki son köşe yazısında "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlığıyla okuyucu ve izleyicilerine veda etti.

Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı. Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım. Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" dedi.

Şu an için ne yapacağını bilmediğini söyleyen Altaylı, "Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Altaylı bir süre kendi sitesinden yazmaya devam edeceğini söyledi.