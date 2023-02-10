Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika artıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bini geçti. Enkazda kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlanmasıyla beraber yükselen tekbir seslerinin ardından Tekbir neden getirilir? Tekbir ne demek, anlamı nedir? soruları merak edildi.

0 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 şehirde binlerce bina yerle bir olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiye daha canlı ulaşmak için fedakarca mücadele ediyor. Kurtarma esnasında duyulan tekbir sesleri ise Tekbir neden getirilir? Tekbir ne demek, anlamı nedir? sorularını araştırmaya neden oluyor. Peki, Tekbir neden getirilir? Tekbir ne demek, anlamı nedir?

TEKBİR NEDEN GETİRİLİR?

Tekbir, Arapça Allahu ekber (???? ????) şeklinde ifade edilen İslamî kavramdır. Allah'ın her şeyden üstün, yüce ve ulu olduğunu ifade eder.

TEKBİR HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Tekbir İslam dininde şu ibadetlerde ve eylemlerde kullanılır: