Tek Yürek kampanyası sunucuları kimler? Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıcı hasalar bırakmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem faciasının üzerden tam 10 gün geçti. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kartalma faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşlar ise Türkiye tek yürek yardım kampanyasının ne zaman olacağını ve programın kimlerin sunacağını merak ediyor. Peki Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucusu kim, kimler sunacak? Türkiye Tek Yürek ortak yayını ne zaman? İşte merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti binlercesi ise enkaz altında kaldı. AFAD ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyetlerine devam ederken. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Medya dünyasında kamuoyunda "Aslın felaketi olarak" nitelendiren deprem faciasına katkıda bulunmak için Türkiye Televizyon Yayıncıları Derneği organize edeceği Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyasında ortak canlı yayında buluşacak. Vatandaşlar iseTürkiye Tek Yürek Yardım Kampanyasının ne zaman olacağını veTürkiye Tek Yürek Yardım Kampanyasının sunucularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası ne zaman, saat kaçta?Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası sunucuları kimler? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI SUNUCULARI KİMLER?

Kahraman marşta meydana gelen deprem sonrası Televizyon ekranlarında Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası sunuculuğunu üstenecek kişiler bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Türkiye Tek Yürek Yardım kampanyasının sunucuları belli oldu. Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunuculuğunu, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şeker, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstenecek.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Türkiye Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık. Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başımız sağ olsun Türkiye. "ifadelerine yer verildi. Buna göre Türkiye Tek Yürek Yardım kampanyası 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da tüm televizyonlarda ortak canlı yayın şeklinde gerçekleşecek.