Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek, yeni gelen zamlar ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek, yeni gelen zamlar ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

TEK PASAPORTA 2 TELEFON KAYDETME VAR MI?

Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek teknik olarak aynı model cihazlar için uygulanabiliyor. Fakat bu durum yasal olmamakla beraber uygulanması dahilinde ceza uygulanmasına neden olabilir. Bu nedenle Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek isteyen vatandaşlar, bunun yerine İmei kayıt ücretini ödemelidir.