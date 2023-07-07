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Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı?

Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı?

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Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek, yeni gelen zamlar ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek, yeni gelen zamlar ile birlikte gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tek pasaporta 2 telefon kaydetme var mı? 1 pasaporta 2 telefon kaydetmek yasal mı? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

TEK PASAPORTA 2 TELEFON KAYDETME VAR MI?

Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek teknik olarak aynı model cihazlar için uygulanabiliyor. Fakat bu durum yasal olmamakla beraber uygulanması dahilinde ceza uygulanmasına neden olabilir. Bu nedenle Tek pasaporta 2 telefon kaydetmek isteyen vatandaşlar, bunun yerine İmei kayıt ücretini ödemelidir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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