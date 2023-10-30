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Tek isteği takımını izlemekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu

Serie A'da oynanan Napoli-Milan maçının ardından Diego Armando Maradona Stadyumu'nun altındaki park alanında bir erkek cesedi bulundu. Kurbanın bir arkadaşı, polise verdiği ifadede, tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattı. Ancak kurban, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.