Tek isteği takımını izlemekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu
Hukuk Haberleri
Serie A'da oynanan Napoli-Milan maçının ardından Diego Armando Maradona Stadyumu'nun altındaki park alanında bir erkek cesedi bulundu. Kurbanın bir arkadaşı, polise verdiği ifadede, tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattı. Ancak kurban, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Dün oynanan ve 2-2 berabere biten Napoli - Milan maçından sonra Diego Armando Maradona Stadyumu'nun altındaki park alanında bir erkek cesedi bulundu.
CESET BULUNDU
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, maçtan sonra misafir tribünü altındaki terk edilmiş park alanında 42 yaşında bir erkek cesedi bulundu.
20 METREDEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ
Hayatını kaybeden şahsın, arkadaşının polise verdiği ifadede, arkadaşıyla birlikte tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattığı kaydedildi. Şahsın, 20 metre mesafeden yere düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.