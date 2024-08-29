Tek Atış Filmi: Oyuncular, Konu ve Detaylar

Tek Atış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tek Atış filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tek Atış filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tek Atış konusu, özeti ve Tek Atış oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tek Atış filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tek Atış filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tek Atış filmini izleyecek olanların merak ettiği Tek Atış konusu nedir, Tek Atış oyuncuları kimler ve Tek Atış özeti gibi konuları inceliyoruz.

TEK ATIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Teğmen Blake Harris liderliğindeki elit bir asker birliği CIA için tehlikeli bir mahkumu ada hapishanesine götürmekle görevlendirilir. Nakil sırasında askeri birlik, mahkumu kurtarmaya çalışan isyancıların saldırısına uğrar.

Scott Adkins, Ashley Greene Khoury, Ryan Phillippe