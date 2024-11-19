Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenler hakkında ihraç edileceği iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından Teğmenler ihraç edildi mi, merak edildi. Peki, Teğmenler ihraç edildi mi?

TEĞMENLER İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önde gelen isimleri Cumartesi günü X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) ihracı istendiği iddia edilen ve ilk olarak kılıçlarını kullanarak ettikleri "Subay Yemini" ile gündeme gelen teğmenlere desteklerini açıkladı.

Pek çok haber organında teğmenlerin TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği iddia edilmişti. Odatv'nin aynı gün yayınlanan bir haberinde ise dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun sevk edildiği, ve bu iki isim haricinde diğer teğmenlerin de sevk edileceği belirtilmişti.

Haberler üzerine X hesabından bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk'e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım" vurgusu yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;

"Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.

Tespitler, kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği yönündedir. Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları da tespit edilmiştir. Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. İlk defa 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum tavrıdır ki asıl problem buradadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir."

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

İKİ İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eroğlu ve Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.