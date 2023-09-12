Tefenni'de döner kavşakta kaza: 1 yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde döner kavşağa ters şeritten giren otomobile başka bir otomobil çarptı,1 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif Y.(63) idaresindeki 15 FC 077 plakalı otomobil Cumhuriyet meydanında bulunan döner kavşağa ters istikametten girince kavşağa farklı istikametten giren Mehmet T. idaresindeki 15 HS 202 Fiat marka hafif ticari araç ile çarpışarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayakta tedavi sonrasında hafif yaralanan Mehmet T. kontrol amaçlı olarak Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR