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TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) oranlarını açıkladı. Ekonomi dünyası tarafından merakla beklenen oranlar, ülkenin ekonomik durumunu gözler önüne seriyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği tahmininde bulunmuştu. TEFE- TÜFE oranları ne oldu? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? Detaylar haberimizde...

TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.

TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE kaç?

TÜFE ORANI NE OLDU?

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK HANGİ KATEGORİDE ARTIŞ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 71,60 artış gösterdi. Enflasyonun en düşük artış gösterdiği grup giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek artış ise eğitimde gerçekleşti. Ayrıca, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 50,09 artış gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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