TEFE ne demek? TEFE anlamı ne? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen TEFE kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, TEFE anlamı ne? TEFE ne demek?

TEFE NE DEMEK?

Toptan eşya fiyat endeksi, değişimi aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır. 2005 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu, toptan eşya fiyat endeksinin yerine üretici fiyat endeksini kullanmaya başlamıştır.

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